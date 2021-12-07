США и ЕС обсуждают новые санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, – сообщает агентство Bloomberg

В частности, речь идет об ограничениях на конвертацию рубля в другие валюты и возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке. Ограничительные меры могут коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций, если, как утверждают источники Bloomberg, Россия нападет на Украину.

Накануне телекомпания CNN сообщила, что санкции могут коснуться также ближайшего окружения российского президента. Также Россию могут отключить от межбанковской системы SWIFT. Это приведет к серьезному ослаблению российской экономики, – считает экономист Игорь Николаев. Он напомнил, что российские власти уже допускали возможность отключения страны от системы SWIFT и прорабатывали алгоритмы действий на такой случай.

Отметим, что тема Украины станет одной из главных в ходе сегодняшних переговоров президентов России и США, которая пройдет по видеосвязи.