Украина просит у США расширить поставки оружия, – утверждает издание Foreign Policy

По его данным, глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников недавно обсуждал эту тему с американским коллегой. В список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан.

В американской прессе в последнее время было много публикаций со ссылкой на разведданные о том, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва это категорически отрицает. Украинская тема, как ожидается, будет одной из главных в ходе сегодняшних переговоров президентов России и США. Они пройдут вечером по видеосвязи.