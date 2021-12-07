Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро возвращается к обычному графику, – сообщает столичный департамент транспорта. Из-за падения человека на пути не ходили поезда от станции «Щелковская» до «Партизанской», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. Инцидент произошел на «Первомайской».