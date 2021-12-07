Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро возвращается к обычному графику, – сообщает столичный департамент транспорта. Из-за падения человека на пути не ходили поезда от станции «Щелковская» до «Партизанской», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. Инцидент произошел на «Первомайской».
2021-12-07T08:31:43+03:00
2021-12-07T09:04:28+03:00
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08:31, 07 декабря 2021
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