Столичные власти предупредили о возможности мощного снегопада в Москве

В городе, по оценкам метеорологов, может выпасть до трети месячной нормы осадков. До 15 сантиметров – именно такой прирост снежного покрова ожидают сегодня в Москве столичные власти. Этот процесс, как предполагается, будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду. Гидрометцентр, в частности, полагает, что вероятность такого сценария составляет 95%.

Из-за этого в городе до вечера будет действовать повышенный «желтый» уровень опасности. МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающемся сильном снеге, который днем перейдет в мокрый снег. Помимо этого, на дорогах может образоваться гололед: из-за этого в ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов же призвали обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, передает агентство ТАСС.

В свою очередь, в мэрии уверяют, что уже перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности и подготовили спецтехнику для уборки снега и обработки дорог и тротуаров.

Тем временем в некоторых районах Москвы, по утверждениям интернет-издания «Метеоновости», накануне высота снежного покрова уже достигала от 8 до 16 см.