Пассажир упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Нет движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает департамент транспорта. По словам источника «Интерфакса», инцидент произошел на станции «Первомайская». О состоянии здоровья пассажира информации пока нет.