Пассажир упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Нет движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает департамент транспорта. По словам источника «Интерфакса», инцидент произошел на станции «Первомайская». О состоянии здоровья пассажира информации пока нет.
2021-12-07T08:04:06+03:00
2021-12-07T08:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:04, 07 декабря 2021
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