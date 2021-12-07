ВОЗ выступила против переливания больным коронавирусом плазмы крови с антителами переболевших

В организации отметили, что эффективность процедуры вызывает сомнения. Несмотря на первоначальные ожидания, текущие данные показывают, что она не увеличивает шансы выжить для пациентов с COVID-19 и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких. Кроме того, переливание плазмы крови ранее переболевших коронавирусом является дорогостоящей и затратной по времени процедурой. Пока от нее не призывают отказаться полностью, но рекомендуют проводить только в рамках дальнейших исследований. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что из списка процедур, применяющихся при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей, переливание плазмы стоит исключить. К таким выводам пришли эксперты на основе исследований с участием около 16 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что переливание плазмы является одним из методов лечения коронавируса. В частности, в России были организованы донорские кампании.

В Москве с ноября увеличили размер выплат за сдачу плазмы с антителами к COVID-19 до 10 тысяч рублей. В мэрии сообщали, что процедура якобы помогает вдвое снизить число пациентов в тяжелом состоянии.