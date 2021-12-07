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08:02, 07 декабря 2021

Телеканал CNN и агентство Bloomberg узнали о подготовке санкций США на случай вторжения России на Украину

Телеканал CNN и агентство Bloomberg узнали о подготовке санкций США на случай вторжения России на Украину. По словам источников, рассматриваются предельно жесткие меры — отключение от системы банковских переводов SWIFT и новые санкции против госдолга, которые могут обрушить курс рубля.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что Западу невыгодно отключать Россию от системы SWIFT, а тема персональных ограничений уже себя исчерпала. Джабаров добавил, что в России не боятся санкций, поскольку экономика государства, по его словам, абсолютно самодостаточная.

Агентство Bloomberg также пишет, что США и ЕС могут ограничить возможности обмена рубля на доллар и евро. Публикации появились в преддверии сегодняшних переговоров по видеосвязи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Впрочем, судя по ситуации на биржах, рынок в реальность этих санкций не верит, отмечает издание Bell.


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