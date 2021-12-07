Чиновники из Петербурга должны отчитаться о вакцинации или о наличии медотвода от прививки

Ранее с них потребовали предоставить информацию в кадровую службу на неделю раньше, чем остальных горожан. Все данные о вакцинации и QR-кодах подчиненных должны предоставить руководители.

Подать информацию, как писали журналисты портала «Фонтанка.ру», можно только через специальный сайт, куда нужно было загрузить все данные в формате PDF.

Сколько именно чиновников уже привилось или принесло документы о медотводе — пока неизвестно. Зато, если исходить из официальных источников, в Петербурге вакцинировалось уже как минимум 72 процента взрослого населения. Эти цифры назвала во время рабочего совещания вице-премьер Татьяна Голикова.

Власти Петербурга говорили о том, что добиться коллективного иммунитета при нынешних темпах вакцинации они планируют уже в январе 2022 года. Отметим, что на предприятиях города достигнуть отметки в 80 процентов вакцинированных должны до 15 декабря. Тем, кто не получит прививку, угрожали не допускать на рабочее место.

По последним данным Смольного, в городе на Неве привито чуть более 2 миллионов и 300 тысяч петербуржцев.