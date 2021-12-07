В Государственную Думу прибудут вице-премьер Татьяна Голикова и министр транспорта Виталий Савельев. Их специально пригласили на обсуждения во фракциях.

Как рассказала руководитель комиссии единороссов Анна Кузнецова, партии предстоит аккумулировать все возникшие вопросы, связанные с готовящимся законом, а также ответить на них. Помимо этого, во внимание будет принят опыт регионов, которые уже некоторое время работают по системе обязательного использования цифровых сертификатов для посещения общественных мест.

В свою очередь в пресс-службе справороссов сообщили, что Голикова и Савельев во время выступлений во фракции должны будут предоставить аргументацию необходимости повсеместного введения QR-кодов. В «Справедливой России» ранее утверждали, что этот закон не нужен. Взамен там предложили ввести массовое экспресс-тестирование.

Обсуждение инициативы будет проводится до 11 декабря. Уже послезавтра состоятся переговоры в КПРФ, а вот ЛДПР и «Новые люди» будут последними.