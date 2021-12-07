Посетители «Эрмитажа» пройдут сегодня в музей бесплатно

Специальная акция приурочена ко дню святой Екатерины. Желающие попасть в «Эрмитаж» бесплатно сначала должны посетить сайт музея. Именно на нём проходит весь процесс оформления будущего посещения.

Можно выбрать не только экспозиционный комплекс, который вы желаете посмотреть, не только маршрут экскурсии, но даже и время сеанса, чтобы не стоять в очередях. При этом бесплатно попасть внутрь сможет любой желающий независимо от возраста и статуса.

Специально ко Дням Эрмитажа в музее открывают особенные выставки. Так для желающих уже доступна экспозиция античного стекла. А уже в ближайшие дни появятся выставка приуроченная ко дню рождения живописца Альбрехта Дюрера и постоянная экспозиция искусства Ирана.

Ранее руководство Эрмитажа вернуло часть льготных категорий для бесплатного доступа в музей. Так в любой день оформить билет без оплаты можно на ребёнка не старше 14-и лет, а также на инвалидов первой и второй группы и детей-инвалидов с одним сопровождающим.