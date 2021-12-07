Папа Римский Франциск не исключил встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом «в обозримом будущем»

Понтифик даже выразил готовность приехать в Москву. Предстоятель Римской католической церкви сообщил, что уже в скором времени планируется встреча с представителями РПЦ, в ходе которой должны быть согласованы формат и дата личного общения с патриархом Кириллом, передает агентство ТАСС.

По словам Франциска, он «всегда» готов поехать в Москву. При этом понтифик отметил, что для общения «не нужны протоколы».

В РПЦ подтвердили возможность встречи папы Римского и патриарха Московского и всея Руси. По словам главы Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, в 20-х числах декабря он встретится с Франциском, чтобы поздравить его с 85-летием, а также обсудить ряд вопросов — в том числе и предполагаемый визит главы Римской католической церкви в Москву. При этом на двустороннем уровне, как отметил Иларион, поездка пока не обсуждалась.

Папа Римский Франциск и патриарх Кирилл уже проводили переговоры в Гаване в феврале 2016 года. Тогда предстоятели католической и Русской православной церкви встретились впервые с момента раскола, произошедшего еще около тысячи лет назад.