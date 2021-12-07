Международный суд ООН в Гааге должен вынести решения по взаимным искам Армении и Азербайджана

В иске Армения требует принять срочные меры в отношении Азербайджана. Судебное разбирательство проводится на основании «Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

По мнению армянской стороны, Азербайджан незаконно удерживает на своей территории заложников, которые попали в плен во время прошлогодних столкновений. Помимо этого, Ереван обвиняет Баку в разжигании межнациональной розни и ненависти к этническим армянам.

Власти Армении требуют прекратить разрушать памятники и здания, а также закончить гонения на коренных жителей карабахского района. По словам армянской стороны, Баку не принимает никаких мер против вандалов, которые оскверняют православные церкви и другие сооружения.

Баку выдвинул аналогичные обвинения и, помимо этого требует предоставлять отчет о выполненных действиях армян по ликвидации конфликта каждые полгода.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась осенью 2020 года, когда в регионе начались активные боевые действия.