Переговоры Владимира Путина и  Джо Байдена должны состояться сегодня

Стороны намерены обсудить как взаимоотношения Вашингтона и Москвы, так и международные вопросы. В их числе наращивание вооруженных сил России у границы с Украиной.

Вашингтон неоднократно высказывал обеспокоенность сложившейся ситуацией на фоне сообщений в прессе о готовящемся вторжении российской армии на территорию соседней страны уже в начале следующего года.

В Кремле отвергают наличие таких планов. Накануне переговоров с президентом Владимиром Путиным глава США Джо Байден отмечал, что у него есть ряд предложений. Каких именно, он не уточнил, но подчеркнул, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным.

В Кремле намерены также затронуть тему гарантий нерасширения НАТО на восток. С такой инициативой ранее выступал российский лидер. Он подчеркивал, что речь должна пойти о достижении юридических договоренностей, так как устные обязательства западные страны не выполняют.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что прямого эфира с переговоров не будет, журналистам покажут только первые кадры. При этом отдельных заявлений пока не планируется, но возможность провести после общения лидеров двух стран пресс-конференцию рассматривается.