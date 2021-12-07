Роспотребнадзор сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 регионах

В ведомстве подсчитали, что прививки от гриппа сделали почти 60 миллионов человек, что составляет более 40% населения. Примерно столько же граждан, по официальным данным, вакцинированы от коронавируса. В разных странах сейчас пытаются ускорить вакцинацию из-за нового штамма «омикрон».
2021-12-07T05:19:27+03:00
2021-12-07T05:19:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:19, 07 декабря 2021
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