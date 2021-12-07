Европейский суд по правам человека запретил высылать мигрантов, попавших в Польшу, обратно в Белоруссию

Решение касается тех почти двухсот человек, которые с августа обратились в ЕСПЧ. Большинство жалоб было подано против Польши, две против Латвии, одна против Литвы, говорится на сайте суда. По некоторым обращениям ЕСПЧ также принял решение, что мигранты должны быть обеспечены продуктами питания, водой, а также должны получать необходимое медицинское обслуживание. Ранее страны ЕС обвинили власти Белоруссии в использовании мигрантов в качестве гибридного оружия.