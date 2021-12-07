Власти Новой Зеландии вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Пекине

В новозеландском правительстве это объяснили коронавирусными ограничениями и утверждают, что уведомили Китай еще в октябре. Однако публичным решение стало только теперь, после того как США накануне вечером объявили о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. В Вашингтоне это связали со зверствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Китайский МИД назвал бойкот оскорблением всех китайцев и пригрозил ответными шагами.

