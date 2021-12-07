Украина просит у США оружие, которое предназначалось Афганистану, пишет журнал Foreign Policy

По его сведениям, подробный список направил министр обороны Алексей Резников американскому коллеге Лллойду Остину в ноябре. Перечень включал средства для воздушной, морской обороны и электронной борьбы. Необходимость такой помощи Киев объяснил угрозой нападения со стороны России.