Телеканал CNN и агентство Bloomberg узнали о подготовке санкций США на случай вторжения России на Украину

По словам источников, рассматриваются предельно жесткие меры — отключение от системы банковских переводов SWIFT и новые санкции против госдолга, которые могут обрушить курс рубля. Агентство Bloomberg также пишет, что США и ЕС могут ограничить возможности обмена рубля на доллар и евро. Публикации появились в преддверии сегодняшних переговоров по видеосвязи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Впрочем, судя по ситуации на биржах, рынок в реальность этих санкций не верит, отмечает издание Bell.
2021-12-07T05:15:19+03:00
2021-12-07T05:15:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 07 декабря 2021
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