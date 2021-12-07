В Пентагоне объявили о начале испытаний нового радара, способного отслеживать гиперзвуковые ракеты

В министерстве обороны отметили, что после полного ввода в эксплуатацию радар обеспечит беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких объектов, включая все классы баллистических ракет, на очень больших дальностях. Ранее военные США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу гиперзвукового оружия России и Китая