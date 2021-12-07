В Пекине назвали дипломатический бойкот Олимпиады со стороны США оскорблением всех китайцев

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян заявил, что Китай предпримет необходимые и решительные контрмеры в случае, если США будут настаивать на том, чтобы пойти по неверному пути. Накануне вечером в Белом доме заявили, что из-за нарушений прав человека в Китае на Олимпиаду в Пекине поедут только американские спортсмены, без чиновников.