В Пекине назвали дипломатический бойкот Олимпиады со стороны США оскорблением всех китайцев

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян заявил, что Китай предпримет необходимые и решительные контрмеры в случае, если США будут настаивать на том, чтобы пойти по неверному пути. Накануне вечером в Белом доме заявили, что из-за нарушений прав человека в Китае на Олимпиаду в Пекине поедут только американские спортсмены, без чиновников.
2021-12-07T04:37:14+03:00
2021-12-07T04:37:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:37, 07 декабря 2021
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