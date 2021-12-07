Сервис WebMoney на полгода приостановит операции перевода и пополнения для рублевых кошельков

Ограничение начинает действовать с этого дня. В международной платежной системе такой шаг объяснили предписанием Центробанка из-за формальных замечаний, передает издание РБК. В компании добавили, что никаких нарушений, связанных с выводом капитала и платежами на нелегальных площадках, у них нет. Владельцы рублевых кошельков смогут оплачивать покупки, платить штрафы и налоги и выводить деньги на свои счета в банках
2021-12-07T04:36:48+03:00
2021-12-07T04:36:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:36, 07 декабря 2021
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