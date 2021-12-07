Агентство Bloomberg пишет, что санкции США и ЕС могут затронуть возможность обмена рубля на доллар и евро

Такой вариант рассматривается в случае нападения России на Украину, говорят источники. По их словам, наиболее жесткими мерами считаются отключении России от системы банковских платежей SWIFT и санкции против госдолга, которые могут обрушить курс рубля. Накануне о таких возможных шагах сообщал американский телеканал CNN. Сегодня вечером президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи.
2021-12-07T04:36:21+03:00
2021-12-07T04:36:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:36, 07 декабря 2021
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