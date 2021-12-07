Актрису Нину Ургант посмертно наградили премией «Звезда театрала»

В той же номинации «Легенда сцены» лауреатами стали хореограф Юрий Григорович, худрук РАМТа Алексей Бородин и актриса Лия Ахеджакова. Их имена объявили накануне вечером на церемонии в театре имени Вахтангова. Нина Ургант скончалась 3 декабря в возрасте 92-лет. Прощание с ней пройдет завтра в Александринском театре.