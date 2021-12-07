Во Франции из-за нового штамма коронавируса на месяц закроют дискотеки

Об этом объявил накануне премьер-министр Жан Кастекс и подчеркнул, что возможность введения нового локдауна или комендантского часа власти пока не рассматривают. По данным Минздрава Франции, в стране зафиксировано 25 случаев заражения штаммом «омикрон», который вызвал обеспокоенность специалистов.

