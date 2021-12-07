Всемирная организация здравоохранения выступила против переливания пациентам с ковидом плазмы крови переболевших

Как заявили в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких, передает ТАСС. В организации отметили, что помимо сомнительной эффективности процедура является дорогостоящей и затратной по времени, поэтому ВОЗ рекомендует ее не применять.

