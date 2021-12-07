Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии призвали Россию снизить уровень напряженности

Они подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Об этом сообщили ночью в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам телефонного разговора. Вчера также созвонились госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский. В американском Госдепартаменте сказали, что они согласились с необходимостью мирного, дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе и полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая Крым.

Ситуацию вокруг Украины сегодня обсудят по видеосвязи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.