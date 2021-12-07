Европейский центробанк намерен впервые за 20 лет изменить дизайн банкнот евро

Чтобы определить, что будет на них изображено, создадут фокус-группы, в которые войдут представители всех стран еврозоны. Окончательное решение примет руководство Европейского центробанка, говорится на его сайте. Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в 2024 году