Европейский центробанк намерен впервые за 20 лет изменить дизайн банкнот евро

Чтобы определить, что будет на них изображено, создадут фокус-группы, в которые войдут представители всех стран еврозоны. Окончательное решение примет руководство Европейского центробанка, говорится на его сайте. Ожидается, что новые банкноты поступят в обращение в 2024 году
2021-12-07T02:12:33+03:00
2021-12-07T02:12:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 07 декабря 2021
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