Американская киноакадемия включила российский фильм «Разжимая кулаки» в список претендентов на «Оскар»

Пока это так называемый лонг-лист, в котором помимо картины Киры Коваленко, еще около 90 лент. Короткий список из 15-ти названий станет известен 21 декабря. Ранее фильм «Разжимая кулаки», действие которого происходит в Северной Осетии, удостоился главной награды во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.