Американская киноакадемия включила российский фильм «Разжимая кулаки» в список претендентов на «Оскар»

Пока это так называемый лонг-лист, в котором помимо картины Киры Коваленко, еще около 90 лент. Короткий список из 15-ти названий станет известен 21 декабря. Ранее фильм «Разжимая кулаки», действие которого происходит в Северной Осетии, удостоился главной награды во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
2021-12-07T02:12:19+03:00
2021-12-07T02:12:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2947778-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 07 декабря 2021
Загрузка комментариев...