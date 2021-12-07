Патрульные катера, которые поступили из США, вошли в состав ВМС Украины

Это сообщили накануне в министерстве обороны страны. В ноябре на Украину прибыли два американских катера. Ранее в военном ведомстве говорили, что до конца года планируется сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров, которые Киев получит в рамках двустороннего сотрудничества.

