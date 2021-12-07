Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Олимпиада успешно пройдет и без политических представителей США

В дипмиссии сказали, что их не приглашали, и что никого не волнует, приедут эти люди или нет, передает РИА Новости. Накануне вечером в Белом доме объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. При этом сборная США будет участвовать в Играх, которые пройдут в феврале.
2021-12-07T02:09:30+03:00
2021-12-07T02:09:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 07 декабря 2021
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