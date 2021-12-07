По его словам, президент США Джо Байден подаст «четкие сигналы» о том, как поступит Украина в случае военной операции России. Переговоры по видеосвязи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, как сообщили в Кремле, ожидаются сегодня после 18-ти часов по московскому времени.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не ждет каких-либо прорывов от переговоров лидеров России и США
По его словам, президент США Джо Байден подаст «четкие сигналы» о том, как поступит Украина в случае военной операции России. Переговоры по видеосвязи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, как сообщили в Кремле, ожидаются сегодня после 18-ти часов по московскому времени.