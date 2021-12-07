Ранее та же инстанция заблокировала решение правительства. Власти планировали ввести с 1 октября запрет госслужащим работать без прививки от коронавируса. Требование относилось бы к сотрудникам министерств, полиции, военным, а также административным работникам.
Конституционный суд Словении признал незаконным требование об обязательной вакцинации госслужащих
Ранее та же инстанция заблокировала решение правительства. Власти планировали ввести с 1 октября запрет госслужащим работать без прививки от коронавируса. Требование относилось бы к сотрудникам министерств, полиции, военным, а также административным работникам.