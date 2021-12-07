Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США о предотвращении киберпреступлений

Документ утвердили без голосования. Как передает ТАСС, в нем содержится призыв не допустить применения информационных ресурсов или технологий в преступных целях.

При этом США неоднократно обвиняют в кибератаках российских хакеров. Тема кибербезопасности была одной из главных на встрече в Женеве лидеров двух стран. Сегодня президенты Владимир Путин и Джо Байден вновь проведут переговоры – на этот раз по видеосвязи.