Документ утвердили без голосования. Как передает ТАСС, в нем содержится призыв не допустить применения информационных ресурсов или технологий в преступных целях.
При этом США неоднократно обвиняют в кибератаках российских хакеров. Тема кибербезопасности была одной из главных на встрече в Женеве лидеров двух стран. Сегодня президенты Владимир Путин и Джо Байден вновь проведут переговоры – на этот раз по видеосвязи.
Генассамблея ООН приняла резолюцию России и США о предотвращении киберпреступлений
Документ утвердили без голосования. Как передает ТАСС, в нем содержится призыв не допустить применения информационных ресурсов или технологий в преступных целях.