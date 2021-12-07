США объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Как сообщили накануне вечером в Белом доме, в Китай не поедут официальные лица. Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки пояснила, что такое решение связано с нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Международном олимпийском комитете отметили, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх – это личное решение каждого правительства, которое МОК в своем политическом нейтралитете полностью уважает. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.