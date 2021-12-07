Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о полиции

Документ расширяет основания, на которых сотрудники МВД могут проникать в квартиры, вскрывать автомобили и досматривать личные вещи граждан. В первом чтении законопроект был принят год назад. Как передает ТАСС, из него убрали поправки, которые касались права полицейских применять огнестрельное оружие и их ответственности за совершенные действия.
2021-12-07T01:15:42+03:00
2021-12-07T01:15:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:15, 07 декабря 2021
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