Американский бизнесмен Джефф Безос пообещал выделить на борьбу с изменением климата еще почти полмиллиарда долларов

В рамках своего благотворительного фонда, основатель компании Amazon и один из богатейших людей в мире уже пожертвовал на эти цели почти 800 миллионов, — сообщает агентство Bloomberg. Однако это лишь малая часть его прошлогоднего обещания – Безос говорил, что к 2030-му году планирует распределить между климатическими организациями 10 миллиардов долларов.

По данным журнала Форбс, сейчас состояние Безоса оценивается в почти 200 миллиардов.