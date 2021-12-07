Судебный процесс над продюсером Харви Вайнштейном, как ожидается, возобновится сегодня в Лос-Анджелесе

В Калифорнии Вайнштейну были предъявлены ещё два обвинения в совершении преступлений на сексуальной почве. В числе потерпевших актриса Лорен Янг, а также итальянская модель чьё имя на данный момент не разглашается. По её словам, она познакомилась с продюсером на кинофестивале в Голливуде в 2013 году после чего тот пришёл к ней в номер и изнасиловал. Спустя почти сутки Вайнштейн встретился в одном из ресторанов Лос-Анджелеса с Лорен Янг. Вскоре он пригласил актрису подняться к себе в номер, где по её утверждению запер девушку в ванной комнате, схватил за грудь и начал совершать действия сексуального характера.

Если вина Вайнштейна будет доказана, ему может грозить до 28 лет тюрьмы. На данный момент продюсер уже отбывает наказание по другому делу. В марте прошлого года суд Нью-Йорка приговорил его к 23 годам тюремного заключения. Тогда присяжные признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения: «преступные действия сексуального характера первой степени» и «изнасилование третьей степени».

Как ожидается, в ближайшее время Вайнштейн также предстанет перед Лондонским судом.