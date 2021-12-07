США объявили о дипломатическом бойкоте предстоящей зимней Олимпиады в Пекине

Белый дом решил не направлять официальных лиц и дипломатов на Игры, которые намечены на февраль следующего года. Это решение, как подчеркнули в американской администрации, не распространятся на спортсменов, которые собираются ехать в Китай. О принятых мерах Вашингтон уведомил своих союзников за рубежом и, как отмечается, предоставил право самим принимать решение относительно возможного дипломатического бойкота Олимпиады, а также Паралимпиады.

Поводом для таких действий стали обвинения против Пекина в геноциде мусульман-уйгуров. В частности, телеканал CNN в феврале 2018 года утверждал, что в лагерях содержится около 120 тысяч уйгуров. Из-за этого возможность организовать дипломатический бойкот Игр обсуждали и другие страны, в том числе, как утверждает газета Times, и Великобритания. С аналогичными призывами выступали политики в Канаде и Норвегии, а также представители почти 200 правозащитных организаций.

Ранее власти Китая пообещали жесткие меры в случае, если США организует дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине, передает агентство Associated Press.