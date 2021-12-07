Российские индексы закрылись в минусе на фоне угрозы новых американских санкций

Как отмечает газета «Коммерсантъ», по итогам торгов рублевый индекс Мосбиржи упал на более чем 2,5%, тоже самое произошло с долларовым индексом РТС. Доллар и евро наоборот, немного прибавили в стоимости.

Это произошло в преддверии завтрашних переговоров Джо Байена и Владимира Путина, которые должны провести сеанс видеосвязи. В Белом доме уже сообщили, что американский лидер предупредит коллегу о введении серьезных ограничений в случае российского вторжения на Украину. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что санкции планируют распространить на ближайшее окружение Путина, а кроме того рассматривается отключение России от межбанковской системы SWIFT.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство готово к диалогу с США по поводу Украины при условии, что Вашингтон пойдет навстречу Москве.

Несмотря на печальное положение российско-американских отношений, ведется дипломатическая работа по сохранению и расширению контактов, добавил Песков.