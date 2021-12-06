В США началось расследование против компании Tesla из-за дефектов в солнечных панелях

В Комиссию по ценным бумагам и биржам обратился бывший сотрудник, рассказавший, что производитель скрывал от своих акционеров информацию о проблемах. Речь идет о риске возгорания. По некоторым подсчетам, проблема затрагивает 60 тысяч частных клиентов и порядка 500 корпораций и государственных учреждений. О риске возгорания солнечных панелей ранее также писала пресса.
2021-12-06T23:04:31+03:00
2021-12-06T23:04:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 06 декабря 2021
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