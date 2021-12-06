В США началось расследование против компании Tesla из-за дефектов в солнечных панелях

В Комиссию по ценным бумагам и биржам обратился бывший сотрудник, рассказавший, что производитель скрывал от своих акционеров информацию о проблемах. Речь идет о риске возгорания. По некоторым подсчетам, проблема затрагивает 60 тысяч частных клиентов и порядка 500 корпораций и государственных учреждений. О риске возгорания солнечных панелей ранее также писала пресса.