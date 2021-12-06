Полпред президента на Дальнем Востоке исключил сдачу Курильских островов в аренду

Никакого разговора об этом быть не может, участки под инвестиционные проекты будут распределяться под контролем правительственной комиссии, — сказал Юрий Трутнев.

Ранее губернатор Сахалинской области в интервью газете РБК сказал, что датская компания, которая занимается возобновляемыми источниками энергии, хочет арендовать северокурильский остров Шумшу. Трутнев же отметил, что здесь прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке, и первое, что нужно сделать, это создать на острове музей.