Переговоры российского и американского лидеров пройдут по закрытой линии, которая ранее бездействовала

Договориться о ее создании удалось еще при предыдущих администрациях США, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. Однако до сих пор ее не пользовались и фактически она поддерживалась только в технической работоспособности. С учетом привычки к видеосвязи, которая выработалась за последние годы из-за пандемии, ее решили задействовать.

Переговоры должны пройти завтра вечером. Как ожидается, в ходе беседы в числе прочего Байден предупредит Путина о введении серьезных санкций в случае российского вторжения на Украину.