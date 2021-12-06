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22:31, 06 декабря 2021

Депутат Мария Бутина попросила Роскомнадзор и Генпрокуратуру проверить православное движение «Сорок сороков»

Представитель Единой России опубликовала в своем Telegram-канале соответствующие запросы, в которых говорится об обращении некоего гражданина, пожаловавшегося, что движение публикует ложные сообщения о вакцинации против коронавируса.
«Сорок сороков» известна защитой чувств верующих и традиционных ценностей. Так, в Екатеринбурге движение организовывало фестиваль Скрепа, который проводили в противовес «Неделе гордости», устраиваемой ЛГБТ-активистами.


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