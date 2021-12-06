На Москву надвигается мощный снегопад. Согласно сообщению МЧС, уже этой ночью в городе начнутся осадки

Днем ожидается налипание мокрого снега, гололедица, а в отдельных районах города усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств и не парковать машину под деревьями.

