Папа Римский Франциск выразил готовность встретиться с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом

Предстоятель Римской католической церкви сообщил, что в скором времени обсудит с представителями РПЦ детали возможной встречи с патриархом Кириллом. Как сообщает агентство ТАСС, Франциск не исключил ее уже «в обозримом будущем» и отметил, что для того, чтобы поговорить с главой православной церкви, «не нужны протоколы».

Возможность встречи подтвердили и в РПЦ. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал, что планирует отправиться в Ватикан в 20-х числах декабря. Там он намерен поздравить Франциска с его 85-летием и обсудить с ним ряд вопросов – в том числе и предполагаемый визит понтифика в Москву. При этом на двустороннем уровне, по словам Илариона, поездка пока не обсуждалась.

Папа Римский Франциск и патриарх Кирилл уже проводили переговоры в Гаване в феврале 2016 года. Эта встреча стала первой с момента раскола церквей на католическую и православную, произошедшего еще около тысячи лет назад.