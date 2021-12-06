Сайт объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН запретит дискриминационные объявления

Сервис сообщил, что согласно новым правилам, описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности. Речь также идет о цвете кожи и вероисповедании.

ЦИАН предложил авторам уже опубликованных объявлений отредактировать их к началу февраля. После этого сайт оставляет за собой право вносить правки самостоятельно.

