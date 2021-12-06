США предупредит Россию об экономическом давлении в случае вторжения на Украину

В ходе завтрашнего разговора Джо Байден планирует дать понять своему российскому коллеге Владимиру Путину о подготовке целого ряда мер, которые могут нанести ущерб Москве, рассказали в пресс-службе Белого дома.

Ранее телеканала CNN со ссылкой на источники сообщил, что санкции планируют распространить на ближайшее окружение Путина, а кроме того рассматривается отключение России от межбанковской системы SWIFT.

Переговоры Байдена и Путина доджны пройти завтра вечером.

