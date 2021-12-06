В Венгрии вакцину «Спутник» назвали второй по эффективности

На первом месте, согласно исследованию, препарат американской компании Moderna. Судя по данным, опубликованным в журнале Clinical Microbiology and Infection, «Спутник» показал эффективность более 85% модерна более 88. При этом ни один из этих препаратов не стал самым популярным. Чаще всего в Венгрии прививались вакциной производства Pfizer BioNTech и китайской Sinopharm.

