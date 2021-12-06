Президент повысил минимальную оплату труда на тысячу рублей

С января, согласно закону, подписанному Владимиром Путиным, этот показатель составит 13.890 рублей в месяц. МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности и служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере и других отраслях.

Ранее путин предлагал увеличить МРОТ и прожиточный минимум «опережающими темпами» на фоне ускорения инфляции.

