США приняли решение устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине

Представители американских властей не будут присутствовать на соревнованиях. Американских спортсменов это не коснется. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В Вашингтоне ранее объясняли этот шаг нарушением прав человека в Китае. В частности, правозащитные организации неоднократно били тревогу из-за притеснения уйгуров.

В Пекине в ответ заявляли, что если США не прекратят политизацию спорта, КНР примет решительные контрмеры против администрации Джо Байдена.

Олимпийские игры пройдут в Пекине в следующем феврале.